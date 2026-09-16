Abolito il bollo auto-moto, l'annuncio di Meloni

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera all’abolizione, per il 2027, del bollo per le auto fino a una potenza di 80 kw e per i motocicli. “Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli. Si aggiungono circa 1.100.000 motoveicoli”, ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa, specificando che la misura riguarda una sola auto di proprietà per ciascun cittadino. “Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà”, ha aggiunto la premier.