Venezuela, il lento rientro degli studenti a scuola nelle zone colpite dal terremoto

Gli studenti in Venezuela stanno iniziando a tornare a scuola dopo i devastanti terremoti di giugno. In una scuola privata a Caraballeda, nello stato di La Guaira, duramente colpito dal sisma, meno della metà degli studenti si è presentata a lezione. Molti tra alunni e insegnanti hanno ancora paura. Il Ministero dell’Istruzione afferma che 900 delle circa 27.000 scuole del Venezuela hanno subito danni lievi, 87 sono state danneggiate troppo gravemente per riaprire immediatamente e 11 sono crollate.