Tv, scintille tra Asia Argento e Martina Catuzzi alla presentazione di “Roast in Peace 2”

Scintille tra Asia Argento e Martina Catuzzi in occasione della presentazione ai media a Roma di “Roast in Peace 2“, la nuova serie targata Amazon Prime. Incalzata dalla conduttrice Michela Giraud, Asia Argento, tra gli ospiti a cui “è stato fatto il funerale”, racconta che l’unica ad averla fatta “un po’ inalberare” è stata proprio la comica Martina Catuzzi, new entry del programma. “Io temevo mi denunciasse per molestie”, risponde allora Catuzzi, facendo riferimento alla questione legata al MeToo, di cui Argento fu tra le prime a portare alla luce. “Non fa ridere, io mi aspettavo solidarietà femminile”, dice l’attrice, a cui Catuzzi risponde “questa è solidarietà femminile”. Giraud prova quindi a smorzare i toni, intervenendo e chiamando in causa anche la relazione passata di Argento con Morgan, tra le risate della stessa attrice. Le due tornano poco dopo però a pizzicarsi, con Catuzzi che sottolinea: “Ho fatto bene il mio lavoro, qualcuno si è risentito”, spingendo Giraud a chiamare l’applauso di tutto il pubblico.