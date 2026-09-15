Tv, imbarazzo Cruciani alla presentazione di "Roast in Peace 2": "Hai visto il montaggio?"

Momento di imbarazzo alla presentazione media a Roma della serie Amazon Prime “Roast in Peace 2“. Per rispondere a Michela Giraud, conduttrice dello show, che gli chiedeva del discorso funebre che gli aveva dedicato David Parenzo, Giuseppe Cruciani si lascia scappare di aver visto che nel montaggio finale avevano dovuto tagliare alcune parti perché troppo lungo. “Il roast di David non mi è piaciuto, un po’ lunghetto, però lo avete montato bene, secondo me, ho visto nella conclusione finale..”. Intervengono quindi gli altri concorrenti Alessandro Borghese, Simona Ventura e Fedez, chiedendo se lui aveva visionato il montaggio finale. “Nessuno ha visto il montaggio”, è intervenuta subito Giraud, scherzando: “Questo (Fedez, ndr) ha sette avvocati, ha Giulia Bongiorno“. Cruciani, tra le risate di tutti, chiarisce l’equivoco: “Immagino e spero abbiate fatto un buon lavoro”, spiegando che “Non ho controllato niente e non voglio mai controllare niente, non voglio che sia tolto nulla, a meno di cose inenarrabili, soggette a querele”. La gag va avanti per un po’, con il conduttore de ‘La Zanzara‘ che ritorna sul fatto che il roast di David fosse troppo lungo e quindi spera sia stato tagliato, con il battibecco scherzoso con Giraud che gli ricorda che non decide lui sul montaggio, fino a buttare la cartellina per terra, scatenando le risate degli ospiti e del pubblico in sala.