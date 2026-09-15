Tv, Giraud incalza Fedez alla presentazione di "Roast in Peace 2": "Hai chiamato mamma o l'avvocato?"

Fedez è l’ospite che più si è divertito e ha settato l’umore di tutto il cast di “Roast in Peace 2“. Parola di Michela Giraud, conduttrice della serie Amazon Prime in uscita dal prossimo 18 settembre, presentata a Roma. La comica ha subito incalzato Federico Lucia con il tipico dark humor del programma, ricordando il ricovero in ospedale del cantante la scorsa estate: “Ci hai fatto ca***re sotto, speriamo non ci muoia prima del programma”, a cui Fedez risponde subito: “Sarei stato in tema, dai”.

“Dopo questo roast, hai chiamato la mamma o l’avvocato?”, incalza ancora la conduttrice, richiamando la battuta diventata celebre di Luis Sal in occasione del litigio tra i due. Ci si mette anche uno dei comici, Max Angioni, parlando di tensione sessuale proprio tra Fedez e Giraud, che subito si smarca: “Per carità di Dio, sta al sesto figlio, sono gravida adesso, dovete sapere che Federico vi guarda e fa sette figli”. Lo show tra i due è andato quindi avanti, tra battute, freddure e scambi che hanno generato risate tra gli ospiti e il pubblico.