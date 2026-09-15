Roma, siparietto Cruciani-Argento alla presentazione di "Roast in Peace"

Giuseppe Cruciani show alla presentazione media a Roma della seconda stagione di “Roast in Peace” targata Amazon Prime. Il conduttore radiofonico sale sul palco del Teatro della Cometa e riceve l’applauso del pubblico su invito di Michela Giraud, che segnala a tutti il 60esimo compleanno di Cruciani. Dopo uno scambio di battute con Asia Argento, altra protagonista dello spettacolo, dopo che sempre la conduttrice aveva scherzosamente alluso a del tenero tra i due, il conduttore ha affermato: “Non ci potrebbe mai essere”. Argento ha replicato sottolineando di essere “maniaca dell’igiene”. Cruciani ha raccontato: “Prima mi ha detto: ‘Tu sei intelligente, interessante, però non ti lavi!’ e poi ammette di ‘aver fatto un’eccezione’ oggi”. Il conduttore de ‘La Zanzara’ ha spiegato poi di essersi trovato particolarmente bene nel girare “Roast in Peace 2” grazie a tutte quelle “teste di c***o” e “infami” dei comici che hanno partecipato – Eleazaro Rossi, Max Angioini, Stefano Rapone e Martina Catuzzi – e per questo “mi trovo particolarmente bene”.