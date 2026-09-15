Oliver Stone festeggia gli 80 anni a Roma per la proiezione di "Nato il 4 luglio"

“Il film è uscito nel 1989 e lo stesso giorno dell’uscita gli Stati Uniti hanno attaccato Panama, quindi il paese in realtà è una continua, costante contraddizione, anche perché la guerra non è mai cessata, le guerre continuano e sono ancora più ampie. Devo dire che questo mi intristisce molto, perché trovo tutto questo estremamente stupido. Si tratta di un danno che viene inferto al paese. Il paese è rimasto e rimane profondamente colpito da tutto questo e purtroppo sembra non venire capito. Tra l’altro il film è stato praticamente tolto dalle televisioni, non viene più mandato in onda, quindi vi sono grato perché avete scelto questo film, è molto carino da parte vostra aver scelto di farcelo vedere, perché è fondamentale e importante. Diversamente le guerre non faranno altro che ampliarsi, allargarsi ed essere ancora più dolorose e dannose”. Queste le parole di Oliver Stone durante il suo intervento alla proiezione di “Nato il 4 luglio” nell’ambito della rassegna “Oliver Stone 80”, in programma alla Casa del Cinema di Roma fino al prossimo 28 settembre. “Siamo stati contattati dal suo produttore che ci ha detto ‘Oliver è a Roma. Abbiamo visto che alla Casa del Cinema gli avete fatto un omaggio e avrebbe piacere di venire a presentare il film’”, ha detto Paola Malanga, direttrice artistica della Fondazione Cinema per Roma. “Noi eravamo increduli, felicissimi, quindi in realtà il regalo di compleanno l’ha fatto lui a noi”.