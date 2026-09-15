Mattarella: "Conflitti armati minano il futuro dell’umanità"

“Oggi, lo Stato di diritto è chiamato a confrontarsi con sfide che travalicano i confini nazionali. I conflitti armati minano il futuro dell’umanità, violando il rispetto delle istituzioni poste a presidio della pace e del diritto internazionale. Quest’ultimo, a sua volta, posto di fronte a inauditi tentativi di delegittimazione delle Corti Internazionali e dei loro Giudici”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro al Quirinale con una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation. Il Capo dello Stato si è soffermato anche sull’intelligenza artificiale e sulla sua regolamentazione: “Va ricordato come lo sviluppo delle tecnologie digitali e dell’IA da un lato apra opportunità straordinarie ma, allo stesso tempo, imponga che l’innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà, dei diritti fondamentali e questo interpella la responsabilità degli Stati e degli organismi sovranazionali, con l’esigenza di ripristinare la loro smarrita autorità rispetto a soggetti privati di smisurata potenza finanziaria e tecnologica al di fuori di ogni regola e di finalità di interesse generale”, ha affermato Mattarella, che poi ha augurato: “Nella speranza che gli Stati avvertano la responsabilità e il dovere di consegnare il futuro nelle mani delle nuove generazioni e non a macchinari che possano sottrarglielo”.