Edi Rama a Napoli: “Fiduciosi su ingresso in UE, siamo Paese democratico”

“Ho detto che l’Italia è l’alter ego europeo dell’Albania. È una lunghissima storia che è stata sempre piena di episodi importantissimi di umanità, di vicinanza, di alleanza e che deve continuare”, lo ha dichiarato il primo ministro albanese Edi Rama, a margine di un evento a Villa Doria d’Angri, a Napoli, per l’inaugurazione del nuovo consolato onorario d’Albania. Sull’ingresso del Paese nell’Unione europea, Rama ha aggiunto: “Stiamo andando avanti, stiamo continuando i negoziati. È un percorso non facile perché bisogna riuscire a fare bene i compiti di casa che sono dovuti, che aiutano il Paese a crescere dal punto di vista delle istituzioni. Io sono come i napoletani, sempre fiducioso”. Sulle proteste in Albania: “È un Paese libero, democratico. Ci sono quelli che governano, ci sono quelli che lavorano, ci sono quelli che protestano: tutti fanno quello che ritengono di fare per il meglio del Paese. Non sono capace di guardare il futuro. So che a Napoli ci sono delle donne capaci di farlo, ma non ho incontrato ancora nessuno”.