Yemen, l'esercito diffonde video di un attacco contro gli Houthi

Domenica le Forze Armate dello Yemen hanno diffuso un filmato in cui si vedono quelli che hanno descritto come membri della propria aviazione militare mentre prendono di mira postazioni e veicoli degli Houthi.
L’esercito ha poi rilasciato un video che mostrerebbe Othman Mujali, membro del Consiglio di leadership presidenziale dello Yemen, mentre ispeziona le forze della Seconda Brigata di Emergenza e inaugura un quartier generale di comando e controllo.
Il conflitto nello Yemen si è intensificato domenica, quando le forze governative hanno lanciato attacchi contro i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran lungo il Mar Rosso e gli Houthi hanno aperto il fuoco verso la vicina Arabia Saudita, che sostiene il governo yemenita.
Domenica le Forze Armate dello Yemen hanno diffuso un filmato in cui si vedono quelli che hanno descritto come membri della propria aviazione militare mentre prendono di mira postazioni e veicoli degli Houthi.