Usa, la statua di Charlie Kirk in Arizona vandalizzata con vernice rossa

Una statua di Charlie Kirk, inaugurata la scorsa settimana presso la sede dell’Arizona di Turning Point USA, è stata vandalizzata pochi giorni dopo l’installazione. La scultura in bronzo è stata imbrattata con vernice spray rossa, insieme a un cartellone raffigurante Kirk, a fianco del quale alcune persone avevano posato oggetti in ricordo dell’attivista.

L’episodio è avvenuto a pochi giorni dal primo anniversario della morte del leader di Turning Point USA, ucciso a colpi di pistola il 10 settembre 2025 mentre teneva un discorso nel campus della Utah Valley University. La statua era stata inaugurata giovedì proprio per commemorare l’anniversario. Per l’omicidio è accusato Tyler Robinson, 23 anni, che si è costituito il giorno dopo la sparatoria e si è dichiarato non colpevole. Se verrà riconosciuto colpevole di omicidio aggravato, rischia la pena di morte.