Ucraina, Kallas: "Attacco russo a treno è un messaggio per l'Occidente"

“Credo che l’obiettivo fosse chiaramente quello di spaventare i Paesi occidentali, dissuadendoli dal sostenere l’Ucraina o dal recarvisi per manifestare solidarietà. Si trattava, inequivocabilmente, di un messaggio rivolto al mondo occidentale”. Lo ha detto l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas in merito al raid russo al treno al confine fra Ucraina e Polonia all’European Artic Summit. “Ritengo – ha aggiunto – che la questione, per noi, sia capire quale lezione trarre da quel messaggio: credo che dovremmo agire esattamente al contrario. Dobbiamo dimostrare di essere al fianco dell’Ucraina e di non lasciarci intimidire; altrimenti, la Russia otterrebbe ciò che vuole, ovvero la sottomissione dell’Ucraina. E, come ho già detto più volte, questo non è il loro obiettivo finale: le loro mire vanno ben oltre, quindi dobbiamo mantenere una posizione ferma”.