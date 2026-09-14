Ucraina, drone russo colpisce una stazione di servizio al confine con la Polonia

Nelle prime ore di domenica, gli attacchi russi hanno martellato l’Ucraina occidentale. Secondo il capo della diplomazia di Kiev, un drone ha incendiato una stazione di servizio nei pressi del valico di frontiera di Yahodyn-Dorohusk con la Polonia.

“Questo è il terrore di Putin che ‘bussa’ direttamente alle porte dell’Ue e della NATO. I barbari russi sono alle vostre porte, cari partner”, ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha.

I valichi di frontiera ucraini con la Polonia costituiscono una via di transito per gran parte degli aiuti militari e umanitari inviati dagli alleati occidentali.