Torino, sindaco Lo Russo inaugura la nuova scuola Pestalozzi

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha inaugurato la nuova scuola Primaria Pestalozzi, istituto storico nel cuore del quartiere di Barriera di Milano. Il primo cittadino ha tagliato il nastro circandato dai bambini, al primo giorno di scuola. “Un’intervento voluto dalla nostra amministrazione in uno dei luoghi simbolo della città, la riqualificazione della scuola Pestalozzi davvero di grande qualità architettonica ma soprattutto che è stato capace di rispettare al meglio per rendere questo luogo accogliente”, ha detto Lo Russo.