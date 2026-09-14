Torino, prima campanella per il ritorno degli studenti a scuola

A Torino ricomincia la scuola. Prima campanella per migliaia di studenti, che stamattina alle 8 erano davanti ai battenti dei diversi istituti del capoluogo piemontese per ripartire con un nuovo anno scolastico. Zaini in spalla e felpe per ripararsi dalla frescura del primo mattino, ragazzi e ragazze si abbracciano dopo le vacanze estive, raccontandosi a vicenda come hanno passato l’estate prima di varcare la soglia e tornare con la testa sui libri. Nelle immagini, gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Avogadro”.