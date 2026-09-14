Svezia, il premier Kristersson: "D’ora in poi in Parlamento ci sarà una maggioranza né socialista né di sinistra"

Le elezioni nazionali in Svezia sono state troppo serrate per poter decretare un vincitore lunedì mattina, con i risultati preliminari che danno all’opposizione di sinistra un vantaggio minimo di un seggio sulla coalizione di destra del primo ministro Ulf Kristersson e giorni di incertezza in attesa del conteggio definitivo dei voti.

Ieri sera, di fronte a tanta incertezza, il premier ha detto di non essere poi molto sorpreso dall’esito della consultazione elettorale. “Ero abbastanza sicuro che il divario sarebbe stato molto più ridotto rispetto a quanto suggerivano i vari sondaggi“, ha affermato. “Ora dobbiamo aspettare i risultati definitivi, probabilmente mercoledì o giù di lì, e partire da lì. Quando li avremo, sarà opportuno riesaminare le possibili combinazioni che potrebbero effettivamente sfruttare il fatto che d’ora in poi nel parlamento svedese ci sarà una maggioranza economica molto netta, non socialista né di sinistra“.