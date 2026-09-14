Svezia, Åkesson (Democratici): "Non sappiamo chi formerà il governo, ma festeggiamo i successi della nostra squadra"

Le elezioni nazionali in Svezia sono state troppo serrate per poter decretare un vincitore lunedì mattina, con i risultati preliminari che danno all’opposizione di sinistra un vantaggio minimo di un seggio sulla coalizione di destra del primo ministro Ulf Kristersson e giorni di incertezza in attesa del conteggio definitivo dei voti.

Jimmie Åkesson, leader dei Democratici svedesi, ha invitato i propri elettori a festeggiare, pur riconoscendo l’incertezza del momento. “Non sappiamo chi sarà a formare il governo, ma penso che dovremmo comunque trascorrere una serata divertente e e festeggiare i fantastici successi che la nostra squadra ha ottenuto”, ha affermato.