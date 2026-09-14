Stati Uniti, ​​​​​​​Trump: "La Cina ci spia e noi facciamo lo stesso"

La Cina “ci spia” così come “noi spiamo loro”. Così il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. Lo riporta Fox News. A Trump era stato chiesto un commento su un articolo del “Wall Street Journal” secondo cui entità cinesi avrebbero fornito all’Iran immagini satellitari ad alta risoluzione della base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania, prima dell’attacco missilistico di Teheran del 17 luglio.”Fanno praticamente quello che facciamo noi”, ha aggiunto Trump.