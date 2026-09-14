Stati Uniti, Connecticut sommerso da piogge torrenziali: le immagini impressionanti

Forti e improvvise piogge in tre Stati nel nord-est degli Usa. Le inondazioni hanno provocato chiusure stradali, interventi di soccorso in acqua e disagi al traffico ferroviario pendolare.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha affermato che le zone più colpite sembrano essere il New Jersey settentrionale, alcune parti della contea di Westchester a New York e una fascia costiera del Connecticut sud-orientale lungo l’Interstatale 95. Il servizio ha emesso allerte per inondazioni improvvise in tutta la regione per gran parte della mattinata di domenica, poiché in alcune località la pioggia cadeva a un ritmo compreso tra 1 e 2 pollici all’ora.

Metro-North e Amtrak hanno comunicato che le loro linee ferroviarie dirette a New Haven, che servono Norwalk, Bridgeport e altre importanti località del Connecticut, stavano subendo ritardi e cancellazioni a causa degli effetti delle inondazioni.

Anche l’aeroporto Tweed di New Haven ha chiuso il terminal delle partenze a causa di inondazioni improvvise locali.

Il governatore del Connecticut Ned Lamont e altri funzionari statali hanno esortato gli automobilisti a evitare le strade allagate e a non tentare di attraversare con l’auto le zone con acqua stagnante.