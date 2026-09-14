Irlanda, Trump: "A nome degli Usa, eliminerò i dazi sul whisky irlandese"

Ennesimo Trump show, questa volta sul campo dell’Irish Open di golf, a cui ha presenziato nel corso del weekend. Alla fine del torneo, vinto da Shane Lowry, il presidente americano si è lasciato andare a una battuta che ha il sapore di promessa. “Mi stanno assillando tutti. Mi chiedono: ‘Mi faresti un favore? Potresti per caso eliminare i dazi sul whisky irlandese? E io ho risposto che, a nome degli Stati Uniti d’America, eliminerò i dazi sul whisky irlandese“, ha detto Trump, ottenendo un ululato di approvazione da parte del pubblico presente.

Il whisky irlandese è attualmente soggetto al dazio standard imposto dal tycoon sulla maggior parte delle importazioni dall’Unione Europea, che a luglio è stato ridotto dal 15% al 10%. Al momento non sono comunque noti i dettagli sui tempi di abolizione del dazio.