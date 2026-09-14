Indonesia, si capovolge un traghetto: ancora 129 dispersi

Lunedì le autorità dell’Indonesia hanno intensificato le ricerche delle 129 persone disperse dopo che domenica un traghetto si è capovolto a causa del maltempo nel Mare di Giava.

Le squadre di soccorso, coadiuvate da rimorchiatori presenti in zona e da altre imbarcazioni di passaggio, hanno tratto in salvo 108 persone e recuperato sei salme.

La “Virgo Transport 8” trasportava più di 240 persone quando il suo capitano ha lanciato una richiesta di soccorso, segnalando che la nave si stava inclinando in un mare agitato con onde alte fino a tre metri, mentre era in viaggio da Surabaya a Banjarmasin, sull’isola del Borneo.

Al momento, 622 membri dell’esercito, della polizia e di altre agenzie sono stati dispiegati su 17 navi e velivoli per proseguire le operazioni di ricerca e soccorso.