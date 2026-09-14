Il Principe Harry e Meghan Markle di nuovo nel Regno Unito: il video della Duchessa del Sussex

I Duchi del Sussex sono di nuovo nel Regno Unito. A parlare sono le immagini pubblicate su Instagram da Meghan Markle. Nel primo video che rietrae la famiglia del principe Harry in patria, genitori e figli si godono la natura tra passeggiate e gite in barca.

La coppia cammina mano nella mano in un bosco; si vedono anche la piccola Lilibet in bicicletta e il fratello Archie, che le corre accanto.