Emma Bonino, Tajani: “Garbata e leale, protagonista svolta liberale con Berlusconi”

Anche il vicepremier Antonio Tajani si è recato stamattina alla camera ardente di Emma Bonino, morta a 78 anni. “La bandiera dell’Europa sul feretro è una cosa che mi ha colpito, ma che penso sia giusta. Lei ha combattuto, come tanti di noi, perché possa esserci un’Europa federale, un’Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio”, ha affermato il leader di FI. “Ho condiviso con lei la battaglia europeista, ci siamo sempre ritrovati da questo punto di vista, come ci trovavamo con Marco Pannella. Però ricordo anche l’impegno del 1994 per imprimere una svolta liberale al nostro Paese, un’alleanza straordinaria che organizzò Berlusconi, che portò poi Emma a essere Commissaria europea. Ricordo che Berlusconi si impose a chi voleva scegliere altre persone come commissaria europea e disse ‘No, abbiamo preso un impegno con lei, è giusto che sia lei a fare il commissario europeo’. E lo ha fatto bene, è stata un grande commissaria europea, come è stata una brava ministra degli Esteri. Abbiamo condiviso tante posizioni, poi su altre questioni si può essere diversi, ma certamente era una persona che andava rispettata anche per la sua umanità, per il suo modo di fare, fermo ma sempre garbato, leale, non posso dire una parola negativa nei suoi confronti”.