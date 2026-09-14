Emma Bonino, Letta: "Le sue battaglie vanno difese”

“Ricordo soprattutto l’Emma Bonino militante, amica, persona, donna, grandissima donna, veramente una grande perdita per l’Italia, una grande perdita per l’Europa, perché le sue battaglie oggi sono tutte messe in discussione, tutte sotto attacco quelle sul ruolo della donna, sul multilateralismo, sul multiculturalismo, sull’Europa integrata, quindi credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti”. Così Enrico Letta alla camera ardente di Emma Bonino ricorda la leader radicale che fu ministra degli Esteri nel suo governo. “La sua è una grande voce che non rimarrà spenta, una grande voce che continuerà”. La scelsi come ministra degli Esteri – ha aggiunto – Perché era la scelta giusta e non soltanto non mi sono mai pentito, ma dopo mi sono sempre detto: che bella scelta che ho fatto”. Nelle riunioni di governo “era una persona che metteva creatività e disciplina, cioè era una persona che sapeva stare in un gioco di squadra in un modo che tanti non si aspettavano, era una persona che è stata perfetta nel gioco di squadra veramente tanto”.