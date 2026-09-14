Emma Bonino, Giachetti: "Donna intransigente, ma capace di lavorare insieme”

Per la morte di Pannella, Emma Bonino fu molto dura nel suo commento dicendo che “Tanti saluti, tante condoglianze, puzzano di ipocrisia”. Ai giornalisti che gli hanno chiesto che cosa avrebbe detto oggi la leader radicale, Roberto Giachetti ha risposto: “Mi colpì più quello che disse Emma, che purtroppo ricade sempre quando si parla dei radicali: ‘Tanto affetto, tanti abbracci, tanti baci, tante belle parole, ma poi al momento di dare i voti, i voti non c’erano’. Quello mi sembrò più significativo, francamente. Io ho fatto quasi 50 anni insieme con lei, con Marco, con Adelaide, con Roberto, con Gianfranco, con tanti che non ci sono più. Possiamo pure dire che lei è l’ultimo pezzo della storia moderna del Partito Radicale dall’ingresso nel 1976 e credo che qualunque commento sia inutile, poi basta aver visto l’affetto delle persone che sono state qui, il riconoscimento che ha ottenuto da tutte le parti, a significare che, essendo pure una donna intransigente e anche molto dura, non solo con sé stessa, è una persona che ha una capacità di condividere e di lavorare insieme che raramente ho mai visto nella mia vita”.