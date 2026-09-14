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lunedì 14 settembre 2026

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Elezioni in Svezia, exit poll: in vantaggio il centrosinistra. Le reazioni dei Socialdemocratici

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Gli exit poll delle elezioni politiche in Svezia mostrano che i partiti di centrosinistra, tra cui i Socialdemocratici dell’ex primo ministro Magdalena Andersson, sono in vantaggio rispetto all’alleanza di governo del primo ministro Ulf Kristersson. Secondo i sondaggi dell’emittente pubblica svedese SVT, il gruppo di quattro partiti guidato da Andersson otterrebbe la maggioranza, aprendo potenzialmente la strada a un suo ritorno alla guida del governo, dopo le trattative per formare una coalizione.