Elezioni in Svezia, exit poll: in vantaggio il centrosinistra. Le reazioni dei Socialdemocratici

Gli exit poll delle elezioni politiche in Svezia mostrano che i partiti di centrosinistra, tra cui i Socialdemocratici dell’ex primo ministro Magdalena Andersson, sono in vantaggio rispetto all’alleanza di governo del primo ministro Ulf Kristersson. Secondo i sondaggi dell’emittente pubblica svedese SVT, il gruppo di quattro partiti guidato da Andersson otterrebbe la maggioranza, aprendo potenzialmente la strada a un suo ritorno alla guida del governo, dopo le trattative per formare una coalizione.
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