Crans-Montana, i genitori di Francesca Nota: "Oggi tornata a scuola, non ce lo aspettavamo"

“Non ci aspettavamo che nel giro di un mese riuscisse addirittura a riprendere la scuola perché quando è uscita dal Niguarda era ancora parecchio aperta sulla schiena, il petto, la coscia sinistra dove ha fatto dei prelievi e poi è molto deperita perché ha perso 15-16kg. Adesso un paio li ha già ripresi. Per cui siamo contenti che sia riuscita a rientrare”. Lo affermano Stefano e Marilisa Nota, i genitori di Francesca, che insieme agli altri compagni del Liceo Virgilio sopravvissuti al rogo di Crans-Montana, è tornata a scuola dopo il lungo periodo trascorso in ospedale. “Sono entrati tutti insieme, presi da un papà che aveva un van e allora li ha caricati tutti e sono entrati tutti insieme”, prosegue il papà di Francesca, raccontando dell’applauso che li ha accolti in classe, anche alla presenza della preside e della vicepreside. “Hanno dato delle sedie comode per loro rispetto alle sedie normali – racconta – perché, fanno fatica a stare seduti, con tutte le ustioni che hanno sulla schiena e sui glutei, per cui sono stati molto gentili. Come sempre il Virgilio si distingue sempre per la cura che ha per i propri ragazzi”.