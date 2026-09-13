Yemen, gli Houthi diffondono un video delle operazioni militari

Sabato i ribelli Houthi hanno diffuso oltre 30 minuti di filmati che, secondo quanto riportano, mostrano i combattimenti e l’avanzata contro le forze sostenute dall’Arabia Saudita nello Yemen. Il video mostra veicoli in fiamme, scontri a fuoco, immagini di corpi distesi sulla strada e i combattenti Houthi che entrano in alcuni dei campi militari un tempo controllati dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale. L’AP non ha potuto verificare in modo indipendente le date, i luoghi o le condizioni in cui sono stati girati i video. Il gruppo ribelle sostenuto dall’Iran ha compiuto una rapida avanzata lungo la costa yemenita del Mar Rosso negli ultimi giorni, minacciando un’importante rotta marittima globale poiché ora si trova a Bab el-Mandeb. Migliaia di persone sono fuggite dalle zone conquistate dai ribelli Houthi.