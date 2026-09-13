Ucraina, raid russo sulla regione di Odessa: le immagini dei soccorsi

Diversi edifici residenziali e altre strutture sono stati danneggiati in un attacco su larga scala sferrato dalla Russia nella regione ucraina di Odessa, ha riferito domenica il Servizio statale di emergenza. In un attacco simile avvenuto nella notte tra sabato e domenica, un bombardamento aereo russo ha provocato un incendio in alcuni magazzini nella regione di Kiev, secondo quanto riferito dai funzionari del servizio di emergenza. Il magazzino logistico è stato colpito ripetutamente mentre i vigili del fuoco stavano intervenendo in seguito all’attacco iniziale, ha affermato il Servizio statale di emergenza. In entrambi i luoghi non sono state segnalate vittime.