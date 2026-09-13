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domenica 13 settembre 2026

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Svezia, il premier Ulf Kristersson al seggio per votare

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In Svezia, gli elettori sono chiamati alle urne per eleggere i 349 membri del Riksdag, in una sfida che vede contrapposti il centrodestra del premier Ulf Kristersson e il centrosinistra guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson. Kristersson, al governo dal 2022, punta a un secondo mandato, mentre Andersson vuole tornare alla guida del Paese. Il voto ruota soprattutto sulla capacità dei due schieramenti di costruire una maggioranza parlamentare. Particolare attenzione è rivolta ai Democratici di Svezia, formazione anti-immigrazione con radici nell’estrema destra, che nel 2022 ha ottenuto il 20,5% dei consensi diventando il principale partito della destra. Kristersson ha annunciato che, in caso di vittoria del blocco conservatore, il partito potrebbe entrare per la prima volta nel governo e ottenere incarichi ministeriali. Nelle immagini, il momento in cui il premier arriva al suo seggio di riferimento per esprimere il proprio voto.