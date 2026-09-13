Svezia al voto, i primi risultati attesi alle 21: le immagini dai seggi

Gli elettori svedesi sono chiamati alle urne per eleggere i 349 membri del Riksdag, in una sfida che vede contrapposti il centrodestra del premier Ulf Kristersson e il centrosinistra guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson. Kristersson, al governo dal 2022, punta a un secondo mandato, mentre Andersson vuole tornare alla guida del Paese. Il voto ruota soprattutto sulla capacità dei due schieramenti di costruire una maggioranza parlamentare. Particolare attenzione è rivolta ai Democratici di Svezia, formazione anti-immigrazione con radici nell’estrema destra, che nel 2022 ha ottenuto il 20,5% dei consensi diventando il principale partito della destra. Kristersson ha annunciato che, in caso di vittoria del blocco conservatore, il partito potrebbe entrare per la prima volta nel governo e ottenere incarichi ministeriali.