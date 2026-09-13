Senegal, la fiaccola arriva a Dakar per il primo evento olimpico in Africa

Sabato, nella capitale del Senegal, la fiamma olimpica è stata accolta con musica e balli, mentre una marcia di 100 donne ha segnato il conto alla rovescia per il primo evento sportivo olimpico che si terrà in Africa: i Giochi Olimpici Giovanili. Più di un centinaio di persone si sono radunate alla Place du Souvenir Africain di Dakar, una piazza sul lungomare affacciata sull’Oceano Atlantico, circondata da ritratti di figure di spicco dell’Africa e della sua diaspora, per salutare la fiamma in vista dei Giochi Olimpici Giovanili del mese prossimo. L’evento, in programma dal 31 ottobre al 13 novembre, riunirà circa 2.700 giovani atleti che si sfideranno in 35 discipline sportive a Dakar e nelle vicine città di Diamniadio e Saly. Sabato la fiamma è stata portata da 100 donne senegalesi, note come “lingeer” — un titolo che in wolof, una delle principali lingue del Senegal, indica regine o donne della famiglia reale. Tra loro figuravano figure di spicco dei settori culturale, sportivo ed economico. Vestite con fluenti abiti tradizionali arancioni e dorati e con foulard gialli in testa, hanno portato la fiamma fino alla piazza in una processione che celebrava le donne senegalesi e il passaggio dei valori tra le generazioni.