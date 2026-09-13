Indonesia, traghetto si ribalta per il maltempo: le ricerche dei superstiti

In Indonesia circa 140 passeggeri e membri dell’equipaggio di un traghetto risultano dispersi dopo che l’imbarcazione, con oltre 240 persone a bordo, si è capovolta a causa del maltempo nel Mare di Giava. Almeno 102 persone sono state salvate ed è stato recuperato il corpo di un passeggero, mentre le operazioni di ricerca si estendevano nelle acque intorno all’ultima posizione nota dell’imbarcazione. Il traghetto stava viaggiando dalla provincia di Giava Orientale a quella del Kalimantan Meridionale, hanno dichiarato le autorità. Il capitano dell’imbarcazione aveva precedentemente segnalato mare mosso con onde alte fino a 3 metri prima di inviare un messaggio di soccorso, indicando che la nave si stava inclinando