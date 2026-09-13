Indonesia, traghetto si capovolge: continuano le ricerche dei dispersi

Domenica, nel Mare di Giava, in Indonesia, un traghetto si è capovolto a causa del maltempo: secondo quanto riferito dai soccorritori, circa 130 passeggeri e membri dell’equipaggio risultano dispersi.

Almeno 107 persone sono state salvate; recuperati i corpi di sei passeggeri, mentre le operazioni di ricerca si sono estese nell’area intorno all’ultima posizione conosciuta dell’imbarcazione.

Il traghetto, con a bordo oltre 240 persone, stava viaggiando da Surabaya, nella provincia di Giava Orientale, a Banjarmasin, nella provincia del Kalimantan Meridionale, sull’isola del Borneo. Il capitano dell’imbarcazione aveva segnalato mare agitato con onde alte fino a 3 metri prima di lanciare una richiesta di soccorso, affermando che la nave si stava inclinando. Le autorità hanno successivamente ricevuto informazioni secondo cui l’imbarcazione si era capovolta.

L’agenzia di soccorso di Banjarmasin ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione due ore dopo la perdita di contatto con la “Virgo Transport 8”, intorno alle 2 del mattino di domenica.