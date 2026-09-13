Filippine, recuperati altri resti dal traghetto in fiamme: decine i morti e i dispersi

I soccorritori hanno recuperato altri resti da un traghetto passeggeri nelle Filippine, completamente distrutto da un incendio, con un bilancio di 76 vittime e 13 dispersi. Tra le 132 persone a bordo, 43 sono sopravvissute all’incendio divampato mercoledì sera. Il traghetto era partito dalla capitale, Manila, e si trovava a circa 39 chilometri dalla sua destinazione a Coron, nella provincia sud-occidentale di Palawan, quando è divampato l’incendio. La causa non è stata ancora determinata, ma il portavoce della guardia costiera ha riferito che, secondo un sopravvissuto, l’incendio potrebbe essere partito dalla stiva. Il sopravvissuto ha raccontato di aver sentito un’esplosione, con fumo e fiamme che si sono rapidamente propagati, alimentati dal vento, hanno riferito le autorità. Nel porto di Borac a Coron sono state allestite delle tende, dove sono stati scaricati i sacchi per i cadaveri da una nave che li aveva trasportati dal traghetto.