Emma Bonino, Magi: "Amava istituzioni e democrazia, ha dedicato vita a migliorarle"

“Emma amava le istituzioni, amava la democrazia, ha dedicato una vita a migliorarle”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi, parlando a margine della camera ardente di Emma Bonino, allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio. “Funerali di Stato? La mattina di venerdì mi sono permesso di suggerire questa cosa alla presidente Meloni, che ha immediatamente corrisposto. La ringraziamo per questa sensibilità politica e istituzionale, pur avendo su tantissime questioni, ovviamente, opinioni politiche diverse”, racconta il leader di +Europa, che sottolinea la scelta di mettere una bandiera dell’Europa sul feretro di Bonino: è “una cosa che stamattina ci è venuta dal cuore e abbiamo fatto senza che fosse deciso”. “L’Europa per Emma era la necessità più urgente di tutti, era forse l’obiettivo politico più importante in questo momento”.Cosa direbbe alle persone in fila per renderle omaggio? “Emma Bonino diceva sempre: ‘Amatemi di meno, votatemi di più’. Lei stessa ha fatto delle lotte che inizialmente hanno portato a molte sconfitte. Questo è un altro insegnamento che da Emma e da Marco Pannella abbiamo avuto. Bisogna sapere accettare tante sconfitte, soprattutto quando si vuole costruire il futuro. Quando poi si vince su quei temi vengono dati quasi per scontati, perché vuol dire che ormai la strada si è aperta e tutti hanno in qualche modo capito che quelle cose andavano realizzate”. Inoltre, sottolinea Magi, Bonino ripeteva spesso anche le parole di Marco Pannella: ‘in politica bisogna saper essere impopolari per non essere antipopolari’. Oggi nessuno vuole più essere impopolare, ma sono molte volte antipopolari. A queste persone, quindi, chiederebbe di non farsi prendere in giro, chiederebbe di fare politica, di attivarsi, soprattutto ai più giovani, di non delegare, di non lasciare decidere agli altri, perché significa poi non potersi neanche lamentare se le cose non vanno come si crede”. “E poi chiederebbe, innanzitutto, una legge sul fine vita e di riformare l’Europa profondamente per renderla federale, gli Stati Uniti d’Europa”, conclude Magi.