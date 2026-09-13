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domenica 13 settembre 2026

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Emma Bonino, l'arrivo del feretro in Campidoglio per la Camera ardente

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Il feretro di Emma Bonino è arrivato in Campidoglio dove, nella Sala delle Protomoteca, è stata allestita la camera ardente della storica leader radicale per le giornate di oggi e domani. Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il fratello di Bonino Giovanni e la sorella Domenica, oltre ai leader di +Europa Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova.  All’apertura della camera ardente di Emma Bonino, il segretario di +Europa Riccardo Magi ha posizionato una bandiera dell’Ue sul feretro. Accanto, una foto scelta dalla famiglia e scattata da Ilaria Magliocchetti Lombi, una delle poche fotografe da cui Bonino si faceva riprendere.