Emma Bonino, Gualtieri: "Il nostro paese è migliore anche grazie a lei"

“Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio a una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica, della nostra democrazia. Mi hanno colpito tante persone davanti al feretro dirle una parola: grazie. Ed è quello che tutti noi dobbiamo dire. Un forte sentimento di gratitudine perché Emma Bonino, con le sue battaglie. ha svolto un ruolo molto importante, in tanti casi decisivo, per rendere il nostro Paese più libero e quindi più giusto. È stata una combattente dolce e tenace del lo Stato di diritto, delle libertà civili, politiche. Una europeista fortissima che si è battuta per un’Europa democratica”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, uscendo dalla camera ardente di Emma Bonino allestita nella sala della protomoteca in Campidoglio. Per il primo cittadino della capitale la leader storica dei radicali è “stata in prima linea su battaglie che hanno segnato la storia del nostro Paese, conquiste fondamentali di diritti civili”, ma non solo, “si è occupata, sempre in prima linea, dei tanti conflitti nel mondo spesso dimenticati, il tema della fame”. “Insomma, per lei i diritti dell’uomo erano gli stessi in tutto il mondo e il nostro Paese, anche grazie a lei, è un Paese migliore”.