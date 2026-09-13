Emma Bonino, Gentiloni: "Esempio di coraggio"

“Emma è stata sempre un esempio di coraggio, dava l’esempio, sui diritti, sui diritti delle donne, sulle libertà in giro per il mondo e, negli ultimi 10-15 anni, moltissimo sull’Europa. Era una voce credo unica ed è bello questo omaggio corale che c’è della città e delle istituzioni a una donna come come Emma Bonino. 50 anni fa nessuno avrebbe immaginato che posizioni così radicali, di minoranza, sarebbero state riconosciute da tutti. Ed è merito anche suo se questo è successo. Quindi dobbiamo solo ringraziare. Grazie Emma”. Così l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, uscendo dalla camera ardente di Emma Bonino, allestita nella sala della protomoteca in Campidoglio, a Roma.