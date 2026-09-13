Emma Bonino, Fratoianni: "Lezione è che certe conquiste non sono acquisite per sempre, vanno presidiate"

“Eredità Bonino? Sarà difficile, come lo è portare avanti ogni eredità che non è immediatamente del proprio percorso. Certamente occorre oggi, con grande determinazione, presidiare i diritti fondamentali su cui la storia, la passione di Emma Bonino ha lasciato il segno, perché sono di nuovo in discussione. Penso alle sue battaglie sui diritti civili, ma penso anche all’impegno per l’istituzione della Corte Penale Internazionale, per la difesa e il rafforzamento del diritto internazionale contro la legge della violenza, del sopruso, del più forte che invece oggi torna drammaticamente a farsi strumento ordinatore del mondo terribile che abbiamo davanti. Per questo mi sento di poter dire che la lezione più importante è quella di sapere che certe conquiste non sono mai acquisite per sempre, debbono essere presidiate, riconquistate e rivitalizzate ogni giorno”. Così il leader di AVS, Nicola Fratoianni, uscendo dalla camera ardente di Emma Bonino, allestita nella sala della protomoteca del Campidoglio, a Roma.