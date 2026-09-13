Emma Bonino, Craxi: "Aveva coraggio delle sue idee, con lei tante battaglie di civiltà"

“L’eredità che lascia? Quella di una donna col coraggio delle sue idee, capace di perseguire fino in fondo le sue battaglie e quindi un esempio di coraggio, di coerenza. Il ricordo personale risale ai tempi in cui lei era una giovane adepta di Marco Pannella e socialisti e radicali avevano la doppia tessera. Abbiamo combattuto insieme tante battaglie di civiltà. Con Emma mi sono incontrata e scontrata. Mi divideva da lei la considerazione che forse l’approccio europeista che lei aveva era un po’ ideologico e però, insomma, un gran ricordo e tante battaglie comuni”. Così la capogruppo in Senato di Forza Italia, Stefania Craxi, in uscita dalla camera ardente di Emma Bonino, allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma.