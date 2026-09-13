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domenica 13 settembre 2026

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Emma Bonino, Craxi: "Aveva coraggio delle sue idee, con lei tante battaglie di civiltà"

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“L’eredità che lascia? Quella di una donna col coraggio delle sue idee, capace di perseguire fino in fondo le sue battaglie e quindi un esempio di coraggio, di coerenza. Il ricordo personale risale ai tempi in cui lei era una giovane adepta di Marco Pannella e socialisti e radicali avevano la doppia tessera. Abbiamo combattuto insieme tante battaglie di civiltà. Con Emma mi sono incontrata e scontrata. Mi divideva da lei la considerazione che forse l’approccio europeista che lei aveva era un po’ ideologico e però, insomma, un gran ricordo e tante battaglie comuni”. Così la capogruppo in Senato di Forza Italia, Stefania Craxi, in uscita dalla camera ardente di Emma Bonino, allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma.