Emma Bonino, Casini: "Europeista e cultrice del multilaterismo"

“Quale lezione ci lascia? Una grande lezione, non solo sui diritti civili, ma io voglio pensare soprattutto alla bandiera che accompagna Emma Bonino, che è quella dell’Europa. È stato un europeista come dovremmo essere tutti, se pensiamo che il nostro futuro sia, come inevitabilmente è, europeo. E poi una cultrice del multilateralismo, in un momento in cui Trump ne dichiara il fallimento. Pensiamo al Tribunale Penale Internazionale, alle difficoltà in cui oggi è e all’azione che i Radicali e Bonino, in prima persona, hanno fatto. Una grande lezione di civiltà, di politica, di europeismo, di amore anche per l’Italia”. Così il già presidente della Camera dei Deputati, Pierferdinando Casini, uscendo dalla camera ardente di Emma Bonino, allestita nella sala della protomoteca del Campidoglio, a Roma. “Il rapporto tra radicali e democristiani? Tanti scontri, ma con Pannella ci si poteva solo scontrare, con Bonino meno, ma anche con lei, perché come carattere non erano facilissimi”, conclude l’ex leader dell’UDC.