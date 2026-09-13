Cina, fervono i preparativi per la Festa di metà autunno

Con l’avvicinarsi della Festa di metà autunno, un’area commerciale nella Nuova Zona di Liangjiang a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, è stata abbellita da una sfavillante installazione luminosa a forma di “galassia” che si estende per decine di metri, attirando folle di residenti e turisti desiderosi di ammirare lo spettacolo e scattare foto.

Le luci brillanti scintillano in un caleidoscopio di colori, mentre una varietà di peluche a forma di coniglio — alcuni raffigurati come fate volanti, altri adornati di fiori — sono disposti in tutta l’area, aggiungendo un tocco festoso alla celebrazione imminente.

La Festa di metà autunno, celebrata il 15esimo giorno dell’ottavo mese lunare, quest’anno cade il 25 settembre. Si tratta di una delle festività tradizionali più care alla Cina, un momento dedicato alle riunioni familiari, alla contemplazione della luna e al consumo dei mooncake, simbolo di completezza e unione. Si ritiene che il coniglio, figura molto amata nel folklore cinese, viva sulla luna insieme alla dea Chang’e, rendendo le decorazioni a tema coniglio una scelta molto popolare per la festa.