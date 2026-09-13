Arabia Saudita, missile al confine con lo Yemen: accusati gli Houthi

Un missile è caduto nella provincia di Al-Tawwal, in Arabia Saudita, vicino al confine con lo Yemen lungo il Mar Rosso, ferendo due persone e danneggiando una moschea e diversi altri edifici, secondo quanto riferito dalla protezione civile saudita, che ha attribuito la responsabilità dell’attacco ai ribelli Houthi sostenuti dall’Iran. Non vi è stata alcuna rivendicazione immediata da parte degli Houthi. Le immagini diffuse dall’Agenzia di stampa saudita hanno mostrato i danni alla moschea e a diversi veicoli nella zona.