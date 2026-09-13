Albania, notte di manifestazioni a Tirana contro il resort di Kushner e Trump

Sabato i manifestanti sono scesi nelle strade di Tirana nell’ambito delle proteste iniziate alla fine di maggio, per opporsi alla realizzazione di un resort di lusso legato a Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le proteste, giunte al loro 105° giorno, si sono trasformate in un più ampio movimento antigovernativo che chiede le dimissioni del primo ministro Edi Rama. Il governo albanese sostiene che l’investimento previsto lungo la costa adriatica rappresenterebbe un progetto di trasformazione per il Paese, contribuendo a promuovere il turismo di alto livello e a sostenere le sue aspirazioni di adesione all’Unione Europea.

Tuttavia, il progetto – che riguarda un’isola abbandonata e una zona costiera adiacente – ha suscitato forti critiche da parte di attivisti ambientalisti, gruppi della società civile e oppositori dell’amministrazione socialista di Rama.