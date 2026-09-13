11 settembre 2001, Papa Leone XIV: "Ricordo tragico evento ci spinge a lavorare per la pace"

Al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ricordato i 25 anni dall’11 settembre 2001. “Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa – ha detto Prevost – ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace anzitutto con la preghiera che affidiamo all’intercessione della Vergine Maria”. Parlando in inglese, ha aggiunto: “Rinnovo le mie preghiere per coloro che hanno perso la vita e per quanti portano ancora le ferite di quel tragico giorno. In un momento in cui conflitti e violenze affliggono tanti nostri fratelli e sorelle, invito tutti a pregare affinché il Signore doni al mondo la pace”.