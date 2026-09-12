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sabato 12 settembre 2026

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Vertice Brics, foto di famiglia al vertice in India

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Foto di gruppo per i leader dei Paesi Brics riunitisi oggi a Nuova Delhi, in India. Al vertice degli Stati dalle economie emergenti è stata espressa preoccupazione per le crescenti tensioni in Medio Oriente ed è stato condannato il ricorso a sanzioni non autorizzate dall’ONU. “Chiediamo l’eliminazione di tali misure illegali, che minano il diritto internazionale e i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite”, si legge nella dichiarazione congiunta firmata a fine summit. Alla foto di famiglia presenti tutti i leader coinvolti: dal presidente russo Vladimir Putin a quello cinese Xi Jinping, passando per il padrone di casa Narendra Modi e l’iraniano Masoud Pezeshkian.