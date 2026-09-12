Perù, trovati reperti archeologici della civiltà pre-inca Chimú

In Perù un team di archeologi peruviani ha annunciato il ritrovamento di una piattaforma funeraria della cultura pre-Inca Chimú con 38 scheletri e corredi funerari a Trujillo nella provincia di Trujillo, capoluogo della regione di La Libertad. Il ministro della Cultura peruviano Alberto Beingolea, in visita al sito di scavo, ha descritto il mausoleo come una “tomba dell’élite”. Gli archeologi hanno mostrato una selezione di reperti conservati, tra cui ceramiche, oggetti in rame e manufatti tessili rinvenuti nel sito funerario. La civiltà Chimú prosperò tra il X e il XV secolo sulla costa pacifica settentrionale del Perù. La piattaforma, alta cinque metri e lunga 17 metri per lato, contiene tre camere — una centrale e due ai lati — dove sono stati rinvenuti i resti scheletrici, tra cui orecchini, collane realizzate con conchiglie e quarzo, copricapi in rame dorato e argento con inserti in rame, nonché scatole di legno intagliato con intarsi metallici. Intorno e sopra gli scheletri sono stati rinvenuti ornamenti raffinati e manufatti cerimoniali, tra cui ornamenti per le orecchie, collane e copricapi in metallo, scatole di legno intagliato con intarsi in metallo, oltre a innumerevoli collane realizzate con conchiglie e quarzo.

Alcune delle persone sepolte presentavano una pigmentazione rossa sulla testa, così come molti dei reperti in ceramica, utilizzata esclusivamente nelle sepolture di alto rango nelle società andine. Chan Chan era una città che si estendeva per circa 20 chilometri quadrati e comprendeva dieci grandi complessi fortificati.