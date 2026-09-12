Mostra del Cinema di Venezia, l'ultimo red carpet prima delle premiazioni

E’ iniziato alle 18 l’ultimo red carpet dell’83esima Mostra del Cinema di Venezia. Tra poche ore verrà svelato il nome del vincitore del Leone d’oro al miglior film. Sul tappeto rosso decine le star italiane e internazionali che si sono concesse ai numerosi flash dei fotografi: da Maggie Gyllenhaal, presidente della Giuria, alla presentatrice della serata, Greta Scarano, passando per Riccardo Scamarcio, Francesca Michielin e i registi del documentario “NAZA”, Yuval Abraham e Rachel Szor. A sfilare anche il direttore artistico, Alberto Barbera.