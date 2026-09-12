Libano, il presidente Aoun: "La popolazione del sud ha diritto di vivere in sicurezza"

Il presidente del Libano, Joseph Aoun, ha effettuato una visita insolita a Nabatiyeh, vicino al luogo in cui nelle settimane scorse Israele ha conquistato alcune parti della cresta di Ali Taher, in un clima di timori per ulteriori attacchi da parte di Tel Aviv.

Il presidente Aoun ha affermato che lo Stato si occuperà delle esigenze dei residenti e poi si è recato nel vicino villaggio di Zawtar al-Gharbieh, che fa parte dell’accordo sulle “zone pilota” mediato dagli Stati Uniti, in base al quale Israele ha acconsentito a ritirarsi dall’area in cambio del disarmo di Hezbollah.